Die CDU Rheinland-Pfalz steht in dem Verdacht, anonyme Spenden angenommen zu haben. Zu einem Teil steckte offenbar Ex-Agent Werner Mauss dahinter, der wiederum wegen eines anderen Verdachts vor Gericht steht.

Zumindest ein Teil der möglicherweise illegalen Spenden an die CDU Rheinland-Pfalz stammt nach Angaben seines Anwalts von Ex-Geheimagent Werner Mauss. In einer Mitteilung vom Dienstag bezog sich Mauss-Anwalt Gero Himmelsbach auf die Firma Nolilane, die Auftraggeber eines Teils der Spenden an die Landes-CDU und die CDU Cochem-Zell war. Er erklärte, Einkommen und Vermögen der Gesellschaft Nolilane N.V. werde "unmittelbar Herrn Mauss als eigenes Einkommen und Vermögen zugerechnet".

Dies gehe hervor aus einem Schreiben der Frankfurter Anwälte GGV - die Mauss in Steuersachen vertreten - an Bundestagspräsident Norbert Lammert. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass Nolilane der Steuerminderung bei Mauss oder der Steuerhinterziehung dienen sollte.

Die CDU Rheinland-Pfalz erhielt nach eigenen Angaben 2010 zwei Spenden von der Eisenacher Anwaltskanzlei Franz Hansen über insgesamt 18.500 Euro. Der CDU Cochem-Zell wurden von 2008 bis 2015 insgesamt 63.500 Euro über ein Anderkonto des Anwalts Hansen überwiesen.

Der Hinweis "Nolilane" finde sich bei einer Spende an den Landesverband und drei Spenden an den Kreisverband, sagte CDU-Landesschatzmeister Peter Bleser. Die Spenden waren demnach weitergeleitet. Parteien dürfen keine anonymen Spenden von über 500 Euro annehmen.

Bleser telefonierte nach eigenen Angaben in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...