Am 16. September genehmigte die Außerordentliche Hauptversammlung (EGM) die Namensänderung von Greenyard Foods in Greenyard, wodurch der Name des Unternehmens zu einem klareren und kraftvolleren Schirm wird, der alle Aktivitäten der Gruppe abdeckt, heißt es in einer Pressemitteilung von dem Unternehmen. Zudem wurde von der Jahreshauptversammlung (AGM) auch der Vorschlag...

Den vollständigen Artikel lesen ...