Die Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Rhederei (OPDR), als Teil der CMA CGM Group, wird zukünftig ein neues Terminal im Hafen von Hamburg anlaufen: das Süd-West-Terminal (SWT) der C. Steinweg Group. Am 11. Oktober 2016 läuft das erste Schiff von OPDR das SWT an. Luftaufnahme des Süd-West-Terminals (SWT) im Hamburger Hafen. Foto OPDR Das...

