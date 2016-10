Die Westinghouse Electric Company, LLC hat eine definitive Vereinbarung mit AZZ Inc. unterzeichnet, um Nuclear Logistics Inc. (NLI), den größten Drittzulieferer von Sicherheitsausrüstung der Kernenergiebranche, zu übernehmen. Mit dieser Übernahme verstärkt Westinghouse sein globales Engagement für die Entwicklung praktischer, langfristiger Lösungen, die den Kunden beim Neubau und Betrieb von Kernkraftanlagen Wert bieten.

"Wir freuen uns, unsere Kunden bei der Ausweitung des Anlagenbetriebs zu unterstützen und ihnen auf lange Sicht neue Produkte anbieten zu können", erklärte David Howell, Senior Vice President, Operating Plants Business, bei Westinghouse. "Wir begrüßen die Mitarbeiter von NLI, die sich künftig für Westinghouse engagieren werden, um unseren Kunden beim Neubau und Betrieb von Anlagen vorausschauende Lösungen bereitzustellen und der Kernenergiebranche eine rosige Zukunft zu sichern."

Infolge der Übernahme kommen rund 180 qualifizierte und technische Mitarbeiter zu Westinghouse. Auch die in Texas befindlichen Einrichtungen, die den derzeitigen Standort von NLI darstellen, sind in der Übernahme einbegriffen. Damit kommen zwei branchenführende Kernenergieunternehmen zusammen, um ein stärkeres, besser ausgerüstetes Unternehmen zu bilden, das den Kunden einerseits das Vertrauen einflößt, mit einem Orginalausrüstungshersteller zu tun zu haben, und andererseits die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit von NLI bietet.

Tom Ferguson, Chief Executive Officer von AZZ, sagte dazu: "Wir freuen uns, dass wir eine Vereinbarung erzielt haben, mit der Westinghouse, ein führendes Unternehmen der Kernenergiebranche, diese Vermögenswerte übernimmt, die sich nahtlos in deren bestehenden Betrieb einfügen lassen. Da wir uns bei AZZ nun stärker auf unser Kerngeschäft konzentrieren können, werden wir unser Wachstum künftig ankurbeln können. Ich bin davon überzeugt, dass sich Westinghouse als großartiger Partner des Kundenstammes von NLI und als guter Arbeitgeber für die Belegschaft von NLI erweisen wird."

Weitere Informationen über die Westinghouse Electric Company und unsere Vision, als erstes Unternehmen mit neuen Innovationen für die nächste Technologie, Methodik oder Lösung aufzuwarten, mit der unsere Kunden sicherere, sauberere und zuverlässigere Energie erzeugen können, finden Sie unter www.westinghousenuclear.com.

AZZ Inc. ist ein weltweit tätiger Anbieter von Verzinkung, Schweißlösungen, Spezialelektroausrüstung und technisch ausgereiften Dienstleistungen in den Bereichen Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung und in der Industrie. Die Lösungen des Unternehmens schützen Metalle und elektrische Systeme, die bei Aufbau und Verbesserung der Infrastruktur weltweit zum Einsatz kommen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161004006724/de/

Contacts:

Westinghouse Electric Company

Courtney Boone

Vice President, Global Communications

+1-412-374-2707

booneca@westinghouse.com