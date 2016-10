Zürich (pts004/05.10.2016/06:45) - Mehrere Milliarden Schweizer Franken wert ist die Firma heute, die er während fünf Jahren aufbaute. Am 23. November 2002 bekam er einen anderen Körper, einige Tage später ein neues Bewusstsein. Joachim Schoss ist Referent am Spiraldynamik® Kongress 12. November 2016 in Zürich. Am 23. November 2002 hat es Sie in Südafrika schwer erwischt: Motorradunfall, Arm weg, Bein weg, multiples Organversagen.... Sie standen an der Schwelle des Todes. Was genau ist passiert? Joachim Schoss (JS): Ja, am 23. November hat sich mein Körper leider für immer verändert - die ganze rechte Körperseite ging verloren. Die Ärzte kämpften um mein Überleben. Zum Verlust von Bein, Arm und Schulter kamen eine totale Niereninsuffizienz, zusätzlich eine Lungenembolie links und zweieinhalb Wochen später, am 10. Dezember, ein Pneumothorax rechts. Nach einem erfolglosen Reanimationsversuch gaben die Ärzte auf mit den Worten "Den kriegen wir nicht mehr hin". Während das im OP passierte, befand ich mich in dem berühmten, schwarzen Tunnel. Am Ende ein weiches, warmes, willkommen heissendes Licht. Ein klassisches Nahtoderlebnis, wie ich später erkannte. Wie hat diese Nahtoderfahrung ihr Leben verändert? JS: Die Prioritäten haben sich umgekehrt. Vor dem Unfall galt für mich immer "zuerst die Arbeit", ich hatte meine ganze Energie in den Aufbau der Firmen gesteckt. Seit diesem 10. Dezember kommen für mich Familie und Beziehungen zuerst - das Zwischenmenschliche. Teil des Nahtoderlebnisses war auch das Gefühl totaler Verbundenheit auf dieser anderen Bewusstseinsebene, das Gefühl des Eins-Seins mit anderen. Was für mich seither auch bedeutet, dass man nicht mehr einfach blind jedem Geschäft hinterherrennt, sondern sich mehr Gedanken über den Sinn und den Nutzen für alle macht. Was machen Sie heute? JS: Mit der wohlwollenden Unterstützung zweier ehemaliger Bundesräte und unter der Schirmherrschaft von Bill Clinton habe ich die Stiftung und das Internet-Portal "www.myhandicap.ch" und .de gegründet. MyHandicap bietet strukturierte und verlässliche Informationen für Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für deren gesellschaftliche Inklusion. Grade für diese Gruppe stellt das Internet ein fantastisches Medium dar, um bestmöglich am Leben teilnehmen zu können. Heute bin zum zweiten Mal verheiratet. Zusammen mit meiner Frau Stephanie und unserem gemeinsamen Sohn Leo lebe ich am Zürichsee und auf Mallorca. Ich wirke heute als Investor und Business Angel, habe verschiedene Verwaltungsratsmandate inne, u.a. bei der NZZ, unterrichte Entrepreneurship an der HSG und bin ein stiller Mentor der Spiraldynamik®. Daher komme ich sehr gerne als Referent zu dem geplanten, hochinteressanten Kongress am 12. November 2016 im Kongresshaus Zürich. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Christian Larsen. Der Kongress: 7 Top-Referenten, deren Botschaft und Charisma inspirieren. Bereits über 400 Anmeldungen: Der Kongress "Alternativen? Geht doch!" findet am Samstag, den 12. November 2016, im Kongresshaus Zürich statt. Teilnahmegebühr CHF 245. Der Kongress ist als interprofessioneller Gesundheitskongress konzipiert und steht allen interessierten Menschen offen. Was liegt dem Menschen näher als... - das eigene Leben - Nahtod | Pim van Lommel - der eigenen Körper - "Spiraldynamik" | Martin Pielok - die eigene Gesundheit - Prävention | Jörg Spitz - das eigene Geld - Gesundheitskosten | Christoph Pfluger - die eigene Arbeit - Verantwortung | Joachim Schoss - die eigenen Träume - Bewusstseinsforschung | Charlie Morley - das eigene Lebenszeit - Physik & Spiritualität | Markolf Niemz Interessiert? Herzlich willkommen! Vollständiges Interview: http://www.spiraldynamik.com/newsarchiv/Portrait_201607_JoachimSchoss.htm Kongressprogramm: http://www.spiraldynamik.com/kongress.htm Anmeldeformular: http://web.spiraldynamik.academyfive.ch/files/de/Anmeldeformular_kongress2016.pd f E-Mail Kongressbüro: kongress@spiraldynamik.com (Ende) Aussender: Spiraldynamik® Med Center Schweiz AG Ansprechpartner: Daniela Altenpohl Tel.: +41 43 222 58 68 E-Mail: daniela.altenpohl@spiraldynamik.com Website: www.spiraldynamik.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20161005004

