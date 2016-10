Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN - Der amerikanische Fondsriese Blackrock, der auch größter Aktionär der Deutschen Bank ist, wirbt für grenzüberschreitende Zusammenschlüsse von Großbanken. "Europas Banken haben in einem großen Ausmaß versagt", sagte Philipp Hildebrand, Vice Chairman von Blackrock, im Gespräch mit der FAZ. Die Erfolgsbilanz der Institute sei "schockierend" schlecht. Der Markt bestrafe Banken, die sich nicht rechtzeitig an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst hätten. (FAZ S. 15, 21, 22)

BANKEN - Obwohl sie seit Beginn der Finanzkrise bereits mehr als 150.000 Stellen abgebaut haben, bereiten Europas Banken weitere Jobkürzungen vor. Unterm Strich wollen sie nach derzeitiger Planung rund 20.000 Menschen entlassen - und damit dürfte die Kürzungswelle wohl noch nicht zu Ende sein. (Handelsblatt S. 32/Welt S. 9)

BANKEN - Die Banken sind heute viel stabiler aufgestellt als vor der Krise 2008, sagte der neue Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung, Herbert Scheidt, in einem Interview. "Aber sicher scheint auch, dass die Zeiten schwierig bleiben." (Handelsblatt S. 30)

INTERNET - Bisher lief der Abwehrkampf relativ lautlos. Anfang nächsten Jahres will die Bundesregierung ein Grundsatzpapier vorlegen, wie sie mit der neuen Macht der Internetriesen umgehen will. Beamte von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) sitzen bereits an dem Text. Dass das Weißbuch ein Angriff auf Google, Facebook und Apple werden könnte, macht nun Justizminister Heiko Maas deutlich. Es sei "absolut überfällig", sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie "einige wenige internationale Konzerne" eine marktbeherrschende Stellung einnähmen, sagte Maas im Interview mit dem Handelsblatt. Es nutze aber wenig, wenn Deutschland das im Alleingang tue. Der Justizminister sieht im Umgang mit Internetriesen wie Google vor allem Brüssel am Zug. (Handelsblatt S. 1)

RENTE - Das deutsche Rentensystem sei heute nachhaltiger finanziert als noch vor wenigen Jahren, heißt es in einer noch unveröffentlichten Analyse des Versicherungskonzerns Allianz. Verantwortlich für die solidere Finanzierung ist allerdings nicht die teure Rentenpolitik der großen Koalition. Es sind vielmehr Gesetzesänderungen aus dem Jahr 2005, mit denen die Frühverrentung gestoppt wurde. Die Regeln haben dafür gesorgt, dass Angestellte heute weit später in Rente gehen als noch vor einigen Jahren. (Welt S. 1)

ÖKOSTROM - Der Aufwand für die Förderung erneuerbarer Energien wird in den kommenden Jahren weiter steigen, zeigt eine exklusive Studie. Versuche, die Entwicklung zu stoppen, verpuffen wirkungslos. Die Wirtschaft fordert einen Systemwechsel. (Handelsblatt S. 8)

LEHRLINGE - Deutschland erlebt einen Ausbildungsnotstand. Im August waren noch 131.000 Lehrstellen unbesetzt. Besonders viele offene Plätze gibt es in der Hotellerie und der Gastronomie. Auch das Handwerk klagt über einen Mangel. (Welt S. 10)

October 05, 2016

