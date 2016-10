Air Berlin PLC wird sich an Diskussionen zur Übertragung des touristischen Geschäfts der Air Berlin-Gruppe auf einen neu zu gründenden Airline-Verbund der TUI-Gruppe und der Etihad Aviation Group beteiligen

Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges

05.10.2016 07:54

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Air Berlin PLC wird sich an Diskussionen zur Übertragung des touristischen Geschäfts der Air Berlin-Gruppe auf einen neu zu gründenden Airline-Verbund der TUI-Gruppe und der Etihad Aviation Group beteiligen

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung, MAR)

London, 5. Oktober 2016 - Die Air Berlin PLC hat heute beschlossen, sich an Diskussionen zwischen der TUI-Gruppe und der Etihad Aviation Group P.J.S.C. hinsichtlich der Übertragung des touristischen Geschäfts der Air Berlin- Gruppe auf einen neuen Airline-Verbund zu beteiligen, der von der TUI- Gruppe und der Etihad Aviation Group P.J.S.C. gegründet werden soll.

Dieser Airline-Verbund könnte zu einer Kombination des derzeitigen touristischen Geschäfts der Air Berlin-Gruppe mit 35 Flugzeugen (einschließlich 14 Flugzeuge, die derzeit von TUIfly für die Air Berlin- Gruppe unter einer Wet Lease-Vereinbarung betrieben werden) und der deutschen TUIfly führen.

Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt erfolgreicher Verhandlungen und aller erforderlichen gesellschaftsrechtlichen und regulatorischen Genehmigungen.

Mitteilende Person: Michelle Johnson, General Counsel, Company Secretary E-Mail: ir@airberlin.com

Air Berlin PLC c/o Browne Jacobson LLP, 6 Bevis Marks, Bury Court, London, EC3A 7BA, United Kingdom; ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie), Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard)

Sprache: Deutsch Unternehmen: Air Berlin PLC 6 Bevis Marks, Bury Court EC3A 7BA London Großbritannien Telefon: +49 (0)30 3434 159 0 Fax: +49 (0)30 3434 159 9 E-Mail: ir@airberlin.com Internet: ir.airberlin.com

ISIN: GB00B128C026, DE000AONQ9H6, DE000AB100B4, DE000A1HGM38,

XS1051719786, XS1051723895 WKN: AB1000

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Luxemburg, SIX

ISIN GB00B128C026 DE000AONQ9H6 DE000AB100B4 DE000A1HGM38 XS1051719786

