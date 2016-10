EXCHANGE NOTICE 5.10.2016 ETF



SUSPENSION OF TRADING AND DELISTING /ETF



Nasdaq Helsinki Oy has suspended the trading and decided to prematurely terminate trading in on issuer's request as of 5 October 2016 according to the Rules of the Stock Exchange 7.2.5.1.



Trading code: EMAETF NIF ISIN: FI4000064282 Last trading day: 5 October 2016



Trading code: STABAETF NIF ISIN: FI4000064274 Last trading day: 5 October 2016



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



TIEDOTE 5.10.2016 ETF



KAUPANKÄYNNIN KESKEYTYS JA POISTAMINEN PÖRSSILISTALTA /ETF



Nasdaq Helsinki Oy on keskeyttänyt kaupankäynnin ja päättänyt liikkeeseenlaskijan hakemuksesta pörssin sääntöjen kohdan 7.2.5.1 mukaan ennenaikaisesti lopettaa ETF:ien kaupankäynnin. Viimeinen kaupankäyntipäivä on 5.10.2016.



Kaupankäyntitunnus: EMAETF NIF ISIN: FI4000064282 Viimeinen kaupankäyntipäivä: 5.10.2016



Kaupankäyntitunnus: STABAETF NIF ISIN: FI4000064274 Viimeinen kaupankäyntipäivä: 5.10.2016



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260