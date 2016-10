Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin und ihr Großaktionär Ethiad verhandeln mit dem Reisekonzern Tui über eine Fusion. Das teilte die Airline offiziell mit und bestätigt einen Exklusivbericht des Handelsblatts.

Die in der Krise steckende Air Berlin verhandelt mit ihrem Großaktionär Etihad und der Tui über eine Zusammenlegung des Air-Berlin-Touristik-Geschäfts in einem neuen Verbund. Das teilte die angeschlagene Fluglinie nun offiziell in Berlin mit und bestätigt damit einen exklusiven Handelsblatt-Bericht vom Freitag.

Am Wochenende hatte sich Verhandlungspartner Tui bereits an seine Belegschaft gewandt. In einem Brief, der dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, fand Tui-Airlines-Chef Henrik Homann deutliche Worte. "Wir haben zu viel eigene Flugkapazität, und wir produzieren diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...