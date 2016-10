Zürich - Sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten gingen die Umsätze und Gewinne der jeweils 300 grössten Unternehmen im ersten Halbjahr dieses Jahres zurück: Europas Top-Konzerne verzeichneten insgesamt einen Umsatzrückgang um 4,6 Prozent, der Gesamtgewinn brach sogar um 9,6 Prozent ein. In den USA fiel der Gewinnrückgang mit minus 3,5 Prozent deutlich geringer aus. Die Umsätze der Top 300 US-Konzerne sanken mit 0,4 Prozent ebenfalls weniger stark als in Europa.

Der Hauptgrund für den Umsatz- und Gewinnrückgang auf beiden Seiten des Atlantiks waren die niedrigen Öl- und Rohstoffpreise. So verzeichneten die europäischen Öl- und Gaskonzerne einen Umsatzrückgang um 23 Prozent, die Gewinne brachen sogar um knapp die Hälfte ein (48 Prozent). Aber auch andere Branchen waren im ersten Halbjahr in Europa auf Schrumpfkurs - etwa die Energieversorger, deren Umsatz um knapp sieben Prozent sank, der Lebensmittelhandel (minus zwei Prozent), Telekommunikationsanbieter (minus 1,4 Prozent) oder Lebensmittelhersteller (minus 0,8 Prozent). Sehr gut entwickelten sich hingegen die europäischen Unternehmen des Gesundheitssektors (plus 16,2) Prozent, der Medienwirtschaft (plus 12,2 Prozent) und der IT-Branche (plus 7,2 Prozent).

Insgesamt erwirtschafteten die Top-Unternehmen Europas einen Umsatz von 3,25 Billionen Euro bei einem operativen Gewinn von 272 Milliarden Euro, die US-Konzerne kamen auf umgerechnet 4,15 Billionen Euro Umsatz und 483 Milliarden Euro Gewinn.

Die US-Konzerne leiden zwar auch unter der abflauenden Weltkonjunktur, sie konnten aber den Umsatz- und Gewinnrückgang in Grenzen halten und weiter deutlich profitabler sein als die europäische Konkurrenz: Im Durchschnitt lag die Gewinnmarge der US-Konzerne im ersten Halbjahr bei 11,6 Prozent, während die europäischen Unternehmen nur auf eine Marge von 8,4 Prozent kamen. Margen von zehn Prozent oder mehr schafften im ersten Halbjahr in den USA zehn von sechzehn Branchen - in Europa waren es nur sieben.

Dies- und jenseits des Atlantiks bleibt Apple das Mass aller Dinge: Mit einem operativen Gewinn von umgerechnet 38,2 Milliarden USD machte der iPhone-Hersteller mehr Gewinn als die fünf gewinnstärksten europäischen Unternehmen zusammen.

Schweizer Unternehmen weiterhin umsatzstark

Die Zahl der Schweizer Unternehmen im europäischen Top-300-Ranking stieg im Vergleich zum Vorjahr von 22 auf 23. Sie entwickelten sich mit einem Umsatzplus von 9,5 Prozent deutlich besser als die europäische Konkurrenz, musste jedoch einen Gewinnrückgang zum Vergleichszeitraum vom Vorjahr von 3,5 Prozent verschmerzen. Wobei 14 Unternehmen ihren Gewinn zwar erhöhen konnten, jedoch bei der durchschnittlichen Gewinnmarge einen leichten Rückgang von 11,4 auf immerhin noch 10,7 Prozent erfuhren. Bei allen 23 Schweizer Unternehmen zusammen sank die durchschnittliche Gewinnmarge ...

