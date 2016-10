Im Landkreis Kassel ist am frühen Mittwochmorgen ein 54 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 54-Jährige war auf der Landesstraße 3390 vor einer Unterführung der Autobahn 44 zwischen Habichtswald und Wolfhagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die dortige Autobahnbrückenwand geprallt, teilte die Polizei mit.

Dabei zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Unfallgutachter wurde zur Rekonstruktion des Geschehens in die Ermittlungen eingeschaltet. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum gebe es bisher nicht, so die Beamten weiter.