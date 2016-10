Der deutsche Aktienmarkt hat einen erfolgreichen Start in die verkürzte Handelswoche hingelegt. Die Lage um die Deutsche Bank scheint sich etwas zu entspannen. Der DAX stieg am Dienstag bis auf 10.620 Punkte. Das ergibt ein Plus von 1,03 Prozent. Aus charttechnischer Perspektive verbleiben auf der Oberseite vorerst weiterhin Ziele bis 10.620 bzw. 10.660 Punkte im Visier. Sollte die Unterstützungszone bei 10.500 Punkten durchbrochen werden, könnten auf der Unterseite übergeordnete Ziele bis 10.330 bzw. 10.260 Punkte angelaufen werden.