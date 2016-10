Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vivendi von 21,10 auf 21,50 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Streaming-Dienste hätten in der darbenden Musikbranche eine neue Ära des Wachstums geschaffen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorgelegten Sektorstudie. Die Vivendi-Tochter Universal sei einer der größten Profiteure dieser Revolution in der digitalen Musik. Deshalb erhöhte sie ihre Gewinnschätzungen (EPS) für den Medienkonzern der Jahre 2016 bis 2020 um durchschnittlich 3 Prozent./tih/edh

ISIN: FR0000127771