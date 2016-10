4SC AG: Subgruppen-Analyse gibt Hinweise auf Überlebensvorteil durch Behandlung mit Resminostat bei Patienten mit fortgeschrittenem Leberkrebs

Planegg-Martinsried, 5. Oktober 2016 - Die 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard: VSC) und ihr Entwicklungspartner Yakult Honsha Co., Ltd. (Yakult Honsha) haben die Daten der von Yakult Honsha in Japan und Südkorea durchgeführten randomisierten, multizentrischen Phase-II-Studie retrospektiv ausgewertet. In der Studie wurde die Wirkung des epigenetischen Krebsmedikaments Resminostat von 4SC in Kombination mit der Standardtherapie Sorafenib im Vergleich zur Sorafenib-Monotherapie als potenzielle neue Erstlinientherapie für Patienten mit fortgeschrittenem Leberkrebs (hepatozelluläres Karzinom, HCC) untersucht.

Bei einer großen Patienten-Subgruppe von 84 Patienten (50 % der Studienteilnehmer), deren Anzahl an Blutplättchen zu Beginn der Studie höher lag als der mediane Wert aller Studienteilnehmer, zeigte die Behandlung mit Resminostat in Kombination mit Sorafenib einen wesentlichen Vorteil in Bezug auf die Gesamtüberlebensdauer (overall survival, OS) im Vergleich zur Sorafenib-Monotherapie. Da die Gesamtüberlebensdauer der klinisch wichtigste Endpunkt bei fortgeschrittenem Leberkrebs (HCC) ist, bieten die Ergebnisse der Subgruppen-Analyse wichtige Erkenntnisse für die zukünftige klinische Entwicklung von Resminostat in Kombination mit Sorafenib in dieser Indikation. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse führen 4SC und Yakult derzeit Gespräche über ihre Pläne für eine klinische Weiterentwicklung von Resminostat.

Die Studienergebnisse werden von Yakult Honsha und den Prüfärzten auf einer bevorstehenden wissenschaftlichen Konferenz veröffentlicht.

Über 4SC

Das Biotech-Unternehmen 4SC AG (www.4sc.com) erforscht und entwickelt mit Fokus auf epigenetische Wirkmechanismen zielgerichtete niedermolekulare Medikamente zur Behandlung von Krebserkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf. Damit sollen den betroffenen Patienten innovative Therapien mit verbesserter Verträglichkeit und Wirksamkeit im Vergleich zu bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere Lebensqualität und eine verlängerte Lebenserwartung geboten werden. Die Pipeline des Unternehmens umfasst vielversprechende Produkte in verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung. Durch Partnerschaften mit Unternehmen der Pharma- und Biotechnologieindustrie setzt 4SC auf zukünftiges Wachstum und Wertsteigerung. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und beschäftigte am 30. Juni 2016 insgesamt 50 Mitarbeiter. 4SC ist seit Dezember 2005 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

