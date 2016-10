Hannover - Nachdem Forderungen aus dem US-Justizministerium bekannt wurden, die Deutsche Bank könnte zu einer Strafzahlung von bis zu USD 14 Mrd. wegen der Verwicklung in die US Subprime Krise verurteilt werden, häufen sich die Spekulationen im Markt, die Bank könne möglicherweise nicht in der Lage sein, diesen Forderungen ohne weitere Kapitalmaßnahmen oder Verkäufe von Assets nachzukommen, so die Analysten der Nord LB.

