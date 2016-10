Frankfurt - Im Jahr zum zweiten Quartal 2016 legte die US-Wirtschaft nur um unterdurchschnittliche 1,3% zu, so die Analysten der Helaba.Für das dritte Quartal würden die Analysten zwar mit einer Dynamik oberhalb des mittelfristigen Trends von rund 2% rechnen. Gemessen an Erwartungen einer kräftigen Gegenbewegung bleibe der Zuwachs aber wohl doch eher mäßig. So zeichne sich nach dem ungewöhnlichen Lagerabbau im Frühjahr nun nur ein leichter Aufbau ab. Damit werde das Lager auch in den kommenden Quartalen die Nachfrage stützen, der Impuls im dritten Quartal falle aber voraussichtlich recht gering aus. Auch bei den Ausrüstungsinvestitionen sei eine Belebung wahrscheinlich ausgeblieben. Wenig Schwung würden aktuell die Daten zu den Staatsausgaben und zum Wohnungsbau zeigen. Der private Konsum und ein höherer Außenbeitrag sollten aber helfen, das annualisierte Wachstum im Q3 auf 2,5% bis 3% zu bringen. Für das Gesamtjahr werde es aber nur für einen Zuwachs von 1,6% reichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...