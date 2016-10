Frankfurt - Das ifo-Geschäftsklima ist im September stark angestiegen und hat damit die zwei Rückgänge zuvor überkompensiert, so die Analysten der Helaba.Die Brexit-Ängste seien verflogen. Das Konjunkturbild mit Wachstumsraten von kalenderbereinigt 1,8% für dieses und 1,6% für nächstes Jahr scheine intakt. Steigende Einkommen und Beschäftigung würden zu Zuwächsen der privaten Konsumausgaben führen. Die öffentlichen Konsumausgaben würden dieses Jahr mit 3,5% sogar etwa doppelt so stark steigen wie die gesamtwirtschaftliche Leistung. Kein positiver Wachstumsbeitrag dürfte vom Außenhandel kommen. Zwar bessere sich die konjunkturelle Lage in den Schwellenländern. So würden in diesem Jahr die deutschen Ausfuhren nach China steigen, nachdem sie im 2015 sogar rückläufig gewesen seien. Enttäuschend sei allerdings die Absatzsituation in den USA und die Eurozone erhole sich nur zögerlich.

