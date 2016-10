Hamburg (ots) - Carmen (51) und Robert (52) Geiss sind Deutschlands erfolgreichstes TV-Pärchen und mittlerweile nicht mehr aus dem Fernsehen wegzudenken. Das Kult-Ehepaar verrät jetzt allerdings exklusiv in Closer (EVT 5.10.), dass sie ernsthaft darüber nachdenken, ihre Doku-Soap und damit ihre TV-Karriere zu beenden. Doch was bewegt sie zu diesem Schritt? Carmen erklärt: "Ich bin ja seit gut einem Jahr auch verstärkt in den sozialen Netzwerken unterwegs. Daran habe ich viel Freude, bekomme aber auch viel Gegenwind. Das ist teilweise derart unter der Gürtellinie, dass ich mich frage: Warum tun wir uns das überhaupt an? Warum machen wir uns zu Hassobjekten?" So enthüllen die beiden: "In letzter Zeit denken wir immer öfter daran, alles hinzuschmeißen. Uns wird alles zu viel!"



Besonders die beiden Teenager-Töchter Davina Shakira (13) und Shania Tyra (12) wurden im Netz sogar schon sexuell belästigt, wie Closer berichtete. Das führt für Carmen ganz klar zu weit: "Sollte diese unbegründete Aggressivität gegenüber unseren Töchtern noch weiter zunehmen, dann werden wir uns zurückziehen müssen. Zum Wohle meiner zwei Süßen." Denn für die Kult-Blondine steht das Wohlergehen ihrer Familie ganz klar an erster Stelle. "Wir lieben das Business und wollen unsere Fans niemals im Stich lassen. Aber das Wohl unserer Familie geht immer vor."



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von Closer (Nr. 41/2016, EVT: 05.10.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Closer zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion Closer, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-17 61.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, Closer newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104352 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104352.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Unternehmenskommunikation Natja Rieber T +49 40 30 19 10 34 natja.rieber@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup