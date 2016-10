Rapperswil-Jona (ots) - Der Domain Guard von Hostpoint schützt

durch ein durchdacht aufgebautes Kontrollsystem wichtige und

wertvolle Domainnamen vor Fehlern beim Handling und absichtlichen

Manipulationen: Änderungen an Domainnamen, die auf diese Weise

geschützt sind, werden erst nach Zustimmung einer fest definierten

Personengruppe ausgeführt. Fahrlässige oder gezielte Fehlbedienungen

und damit ein möglicher Verlust der Domain werden damit effektiv

verhindert.



Domainnamen sind oft nur unzureichend vor Fehlmanipulationen oder

Angriffen von aussen geschützt. Es ist schnell passiert: Ein

einzelner Mitarbeiter klickt auf ein, zwei falsche Buttons - und

schon ist der wichtige Domainname gekündigt. Dabei repräsentieren

starke Domains heute unschätzbare Werte, und aus einer

vorübergehenden Abschaltung der Domain durch Handlingfehler oder gar

einem Verlust des Domainnamens kann für den Inhaber ein

schwerwiegendes finanzielles oder Reputationsrisiko entstehen.



Mit dem Hostpoint Domain Guard werden Domainnamen ab sofort durch

eine ganze Reihe von Sicherheitsfunktionen geschützt. Im Zentrum

steht dabei ein Team von autorisierten Vertrauenspersonen des

Domaininhabers: Sämtliche Änderungen am Domainnamen müssen durch sie

bestätigt werden. Sobald ein Änderungsantrag zu Hostpoint gelangt,

werden sie sofort automatisch benachrichtigt, und erst wenn alle ihre

ausdrückliche Zustimmung gegeben haben, wird die Änderung ausgeführt.

Damit ist der Domainname wirksam geschützt vor Fehlbedienung und

Manipulationen.



Hostpoint Domain Guard schützt nicht nur den Domainnamen selber,

sondern auch Änderungen der Nameserver, DNSSEC-Einstellungen und die

Änderung des technischen Kontakts. Selbst der Transfer der Domain zu

einem anderen Registrar, die Übertragung der Domain auf einen neuen

Inhaber oder gar die Kündigung der Domain ist nur nach Zustimmung

aller Vertrauenspersonen möglich.



Der Hostpoint Domain Guard kann mit allen Domainnamen genutzt

werden, die bei Hostpoint registriert sind. Er kostet CHF 20.- pro

Domainname und Jahr: eine kleine Investition, die riesige Schäden

verhindern kann.



Weiterführende Links:



Website Hostpoint Domain Guard:

https://www.hostpoint.ch/domains/domainguard.html



FAQ zur Domain Guard:

https://support.hostpoint.ch/de/01-Produkte/Domain/Domain_Guard



Über Hostpoint:



Mit 200'000 Websites und rund 400'000 betreuten Domainnamen ist

Hostpoint der grösste Webhosting-Provider der Schweiz. Neben vielen

bekannten Firmen wie Schweizerische Post, Migros, Skyguide oder Hero

bilden die vielen privaten Kunden das Fundament des Erfolgs.

Hostpoint ist die ICANN-akkreditierte Domain-Registrierungsstelle der

Schweiz, beschäftigt 51 Mitarbeitende und erzielte 2015 einen Umsatz

von 14,5 Millionen Franken.



Kontakt:

Thomas Brühwiler

Head of Communication

Hostpoint AG

St. Dionysstrasse 31

8640 Rapperswil-Jona / Schweiz



Tel.: +41 55 220 63 28

E-Mail: thomas.bruehwiler@hostpoint.ch