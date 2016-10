Seit Anfang August befindet sich das Wertpapier von ProSiebenSat.1 Media innerhalb eines kurzfristigen Abwärtstrendkanals und markierte vor kurzem erst ein vermutlich vorläufiges Tief. Nun attackieren Bullen die obere Trendkanalbegrenzung und könnten bald ein Kaufsignal aufstellen - was es auf der anderen Seite ermöglicht hervorragend an steigende Notierungen zu partizipieren.

Bis Mitte dieses Jahres hinein verweilte die Aktie des Fernsehsenders ProSiebenSat.1 Media in einer groben Seitwärtsphase zwischen 40,80 sowie 50,98 Euro auf der Oberseite und ließ mit größeren Handelssignalen auf sich warten. Erst ein Bruch der unteren Horizontalunterstützung führte das Wertpapier im Zuge eines übergeordneten Abverkaufs auf ein Verlaufstief von 35,74 Euro und somit auf einen Unterstützungsbereich aus 2014 abwärts. In diesem Bereich konnte eine deutliche Erholungsbewegung an 41,61 Euro gestartet werden, die ab August jedoch wieder zurück auf 36,65 Euro abverkauft wurde. Das höhere Tief im Vergleich zu den Kursnotierungen aus Mitte dieses Jahres impliziert jedoch eine ausreichend solide Grundeinstellung für weitere Kursgewinne, dazu muss nur ...

