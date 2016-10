Die Chefin der europafeindlichen Partei Ukip tritt nach 18 Tagen im Amt zurück. Diane James nannte persönliche und geschäftliche Gründe für diesen Schritt. Die Ukip-Partei steckt schon wieder in einer Führungskrise.

Nach gerade einmal 18 Tagen im Amt ist die Vorsitzende der rechtspopulistischen Ukip-Partei in Großbritannien, Diane James, als Parteichefin zurückgetreten. Die Nachfolgerin von Partei-Ikone und Brexit-Verfechter Nigel Farage führte "persönliche und berufliche Gründe" für ihren Entschluss an, den sie am späten Dienstagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter öffentlich machte.

Sie habe einsehen müssen, dass ihr die "nötige Autorität" und "volle Unterstützung" aller Parteikollegen fehle, um die von ihr angestrebten Veränderungen umzusetzen, teilte James mit. Auf diesen Zielen habe aber ihr Wahlkampf gefußt. Trotz des Rücktritts wolle sie das Mandat als Ukip-Abgeordnete im Europäischen Parlament behalten.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...