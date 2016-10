Afghanische Regierungstruppen vermelden Erfolge im Kampf gegen die radikalislamischen Taliban in der Provinzhauptstadt Kundus. Dutzende Taliban seien getötet worden. Doch auch zivile Opfer sind zu beklagen.

Der Kampf gegen die radikalislamischen Taliban in der nordafghanischen Provinzhauptstadt Kundus ist auch am dritten Tag nach Beginn des Angriffs fortgesetzt worden. In der Nacht hätten Spezialkräfte Talibankämpfer aus ihren Verstecken in Privathäusern vertrieben, sagte Gouverneurssprecher Hamdullah Danisch am Mittwochmorgen. ...

