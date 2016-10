Die Deutsche Bank hat die Einstufung für LVMH vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Analystin Francesca Di Pasquantonio rechnete in einer Studie vom Mittwoch mit insgesamt robusten Resultaten des Luxusgüterkonzerns. Zu konstanten Wechselkursen dürften die Erlöse um rund 4 Prozent gestiegen sein. Dabei dürfte dem schwachen Geschäft in Europa erneut eine gute Nachfrage in den USA gegenübergestanden haben./la/mis

