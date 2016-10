Im Global RepTrak® 100, vom Reputation Institute erstellt und in "Forbes" publiziert, werden die in Bezug auf Innovation, Unternehmensführung, gesellschaftliches Engagement und so weiter angesehensten Unternehmen der Welt geführt

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, gehört laut der vom Reputation Institute zusammengestellten und in der Zeitschrift Forbes veröffentlichten Liste Global RepTrak® 100 erneut zu den angesehensten Unternehmen der Welt. Auf Rang 92 ist das Familienunternehmen Bacardi zum dritten Jahr in Folge auf dieser globalen Rangliste vertreten.

Das RepTrak-Modell des Reputation Institute ist der Goldstandard für die Bemessung des Ansehens von Unternehmen und bietet eine einzigartige Möglichkeit zur Beurteilung der öffentlichen Wahrnehmung. Mit der Global-RepTrak-Rangliste wird die öffentliche Wahrnehmung von 100 Unternehmen auf der Grundlage von sieben Aspekten gemessen: Produkte und Dienstleistungen, Innovation, Arbeitsplatz, Unternehmensführung, gesellschaftliches Engagement, Führungsrolle und Leistungsbilanz.

"Dass wir zum dritten Mal in Folge auf diese globale Liste kommen, ist enorm befriedigend, denn dadurch wird bestätigt, dass unsere Marken und unsere Mitarbeiter weiterhin eine positive Verbindung zu den Verbrauchern herstellen", sagte der CEO von Bacardi Limited, Mike Dolan. "Noch schöner ist, dass Verbraucher aus vielen verschiedenen Marktbereichen Bacardi als verantwortungsbewusst handelndes Unternehmen betrachten, da sich unsere Gesamtpunktzahl gegenüber dem vergangenen Jahr um etwa 1,5 Punkte (von 66,8 auf 68,3) verbessert hat."

Bei der Erstellung der Jahresliste mit den angesehensten Unternehmen der Welt vergibt das Reputation Institute eine Punktzahl für jedes Unternehmen. Dieser sogenannte RepTrak Pulse wird unter Berücksichtigung der Wertschätzung, des Vertrauens, der Bewunderung und der Empfindungen der breiten Öffentlichkeit gegenüber dem jeweiligen Unternehmen ermittelt. Die Leistungen der Unternehmen in sieben mit dem Gesamtansehen verbundenen Kategorien erklären die rationalen Triebkräfte hinter der emotionalen Verbundenheit.

Die Beurteilungen für diese größte global ausgerichtete Studie zum Ruf von Unternehmen beruhen auf Onlineumfragen unter mehr als 240.000 Personen sowie 61.000 Befragungen von Verbrauchern in 15 Ländern von Australien über Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko und Russland bis hin zu Spanien und den USA.

"Global RepTrak® 100 beweist, dass Firmen, die auf dem globalen Markt erfolgreich sein wollen, auf alle sieben Aspekte ihres Ansehens achtgeben müssen", sagte Kasper Ulf Nielsen, Executive Partner beim Reputation Institute. "Je höher der RepTrak-Pulse-Wert für jeden einzelnen Aspekt eines Unternehmens ist, desto eher werden die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von den Verbrauchern weiterempfohlen."

Die vollständige Liste der angesehensten Unternehmen der Welt im Jahr 2016 findet sich unter http://www.reputationinstitute.com/thought-leadership/global-reptrak-100.

Über das Reputation Institute

Das Reputation Institute (RI) ist die weltweit führende Beratungsgesellschaft zu Fragen des Ansehens. Das RI erlaubt zahlreichen weltweit führenden Unternehmen, zuversichtlichere Geschäftsentscheidungen zu treffen, durch die sie ihr Ansehen verbessern und schützen, Risiken und Nachhaltigkeitsfragen analysieren und ihren Wettbewerbsvorteil wahrnehmen können. Das bedeutendste Management-Tool des RI ist das RepTrak®-Modell zur Auswertung des Ansehens von Unternehmen und Institutionen bekannt vor allen Dingen dank Global RepTrak® 100, der größten und umfangreichsten Forschungsarbeit zum Ruf von Unternehmen, sowie Country RepTrak® und City RepTrak®, den länder- beziehungsweise stadtspezifischen Forschungsarbeiten zum Ruf von Unternehmen in einer bestimmten Gegend. www.reputationinstitute.com

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter Rum von BACARDÍ®, Wodka von GREY GOOSE®, Blended Whisky (Scotch) von DEWAR'S®, Gin von BOMBAY SAPPHIRE®, Wermut und Schaumweine von MARTINI®, 100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven von CAZADORES® sowie weitere namhafte und neue Marken.

Das vor über 154 Jahren am 4. Februar 1862 in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi produziert seine Marken in 29 Betrieben und vertreibt sie in über 160 Ländern. Bacardi Limited ist eine Bezeichnung für die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. www.BacardiLimited.com

