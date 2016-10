Wien - Der Rückschlag, den Rohstoff-Fonds im August erlebten, ist Geschichte, die Fondsklasse legte zuletzt 36 Prozent zu, wie das aktuelle FONDS professionell-Fondsbarometer zeigt, so die Experten von "FONDS professionell".Halte der Trend in den kommenden drei Monaten weiter an, dann stünden die "Jahressieger" 2016 schon jetzt fest: Rohstoffe und etliche Emerging Markets lägen seit Jahresbeginn zwischen 17 und 70 Prozent im Plus, wobei zuletzt vor allem der Rohstoffbereich erneut signifikant habe zulegen können, die entsprechende Fondsgruppe sei im September durchschnittlich um 36 Prozent teurer geworden.

