Wien - Die US-Investmentbank J.P. Morgan Chase hat Christian Kames von der Citigroup zum neuen Leiter seines Investment-Bankings in Deutschland ernannt, berichten die Experten von "FONDS professionell".Wie der Branchendienst Bloomberg berichte, übernehme Kames seine neue Funktion von Callum Mitchell-Thomson, der wiederum Kunden in der EMEA-Region betreuen werde. Kames berichte an Dorothee Blessing, der in Frankfurt als Senior Country Officer für Deutschland, Österreich und der Schweiz fungiere.

Den vollständigen Artikel lesen ...