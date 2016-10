Frankfurt - Die Bewegungen an den Aktienmärkten der vergangenen Woche nutzten viele ETF-Anleger zum Einstieg bei Portfolios mit Unternehmen der europäischen Industrieländer, so die Deutsche Börse AG.Händler würden von einer vergleichsweise aktiven Woche im ETF-Geschäft berichten und einhellig von überwiegenden Zuflüssen etwa bei Indexfonds mit deutschen Standardwerten sprechen. "DAX-Produkte verschiedener Emittenten (ISIN DE000ETFL011/ WKN ETFL01; ISIN DE000ETFL060/ WKN ETFL06; ISIN DE000A0X8994/ WKN A0X899) landeten bei unseren Kunden verstärkt in den Anlegerdepots", beschreibe Oliver Kilian von der Unicredit. Ebenso seien Tracker des EURO STOXX 50 (ISIN IE0008471009/ WKN 935927; ISIN DE0005933956/ WKN 593395) beliebt und in Summe gefragt. "Die größte Einzelposition in unserer Umsatzstatistik ist ein Wert mit EURO STOXX 50-Aktien (ISIN LU0274211217/ WKN DBX1EU)", hebe der Händler hervor.

