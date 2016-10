Safenwil (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100006708 heruntergeladen

werden -



Die Toyota AG und Swiss Olympic arbeiten künftig zusammen. Der

Automobilhersteller und der Dachverband des Schweizer Sports haben

eine Partnerschaft bis 2020 abgeschlossen.



Nachdem die Toyota Motor Corporation und das Internationale

Olympische Komitee (IOC) bereits im März 2015 die Vereinbarung einer

Partnerschaft bekannt gaben, steigt die Toyota AG auf nationaler

Ebene als «Premium Partner» bei Swiss Olympic ein. Die Zusammenarbeit

auf der höchsten Stufe beginnt im Januar 2017 und wurde vorerst bis

2020 beschlossen.



Christian Künstler, Direktor Marketing und Verkauf Toyota AG, sagt

zu dieser Vereinbarung stolz: «Wir sind überzeugt, dass Swiss Olympic

perfekt zur Marke Toyota passt. Sport vereint Menschen und erfordert

neben Respekt und Teamwork den Drang zur stetigen Verbesserung. In

unser Firmenphilosophie, dem Toyota Way, sind genau diese Werte

wichtige Grundpfeiler, an denen wir unser tägliches Handeln

ausrichten».



Auch bei Swiss Olympic freut man sich über das Engagement von

Toyota: «Wir freuen uns sehr auf diese Partnerschaft. Toyota ist der

führende Hersteller von Automobilen mit Hybrid-Antrieb. Die

umweltfreundlichen Autos passen zur nachhaltigen Philosophie, die

Swiss Olympic in allen Bereichen verfolgt», sagt Gian-Carlo Schmid,

Leiter Sponsoring von Swiss Olympic.



Die Toyota AG löst bei Swiss Olympic den bisherigen

Fahrzeugpartner AMAG ab. Die ersten Fahrzeuge werden im Januar 2017

ausgeliefert.



Originaltext: Toyota Schweiz AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100006708

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100006708.rss2



Kontakt:

Andrea Auer, Pressesprecherin

Telefon: +41 62 788 86 14

E-Mail: andrea.auer@toyota.ch



Weitere Informationen zu Toyota:

www.toyota.ch

www.toyota-media.ch

www.facebook.com/toyotaswitzerland