BERLIN (Dow Jones)--Von der Abgeordnetenbank zur ING Diba: Der vor wenigen Tagen aus dem Bundestag ausgeschiedene Ex-Finanzminister Peer Steinbrück bessert sein Einkommen künftig als Berater der nach eigenen Angaben drittgrößten Privatkundenbank Deutschlands auf. Der Vertrag des SPD-Politikers läuft bereits seit dem 1. Oktober, wie Pressesprecherin Zsófia Köhler am Mittwoch auf Anfrage von Dow Jones Newswires erklärte. Steinbrück werde der Bank bei "politischen und gesellschaftlichen Themen als Berater zur Verfügung stehen", sagte Köhler.

Steinbrück selbst hatte seine neue Tätigkeit via Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit bekannt gemacht. Zu seiner häufig geäußerten Kritik an der Praxis vieler Banken passe der neue Job durchaus, sagte er dem Blatt. Zum einen habe die Bank eine lange sozialdemokratische Tradition und sei von Georg Leber 1965 als Bank für Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand mit gegründet worden.

Zum anderen sei sie in keine "der in Rede stehenden Verfehlungen oder Manipulationen verwickelt" gewesen und "sehr konservativ und risikoscheu", sagte Steinbrück. Zu seiner Banken-Kritik stehe er nach wie vor. "Aber ich zweifle nicht daran, dass wir eine Landschaft wettbewerbsfähiger Finanzdienstleister in Deutschland brauchen, die unserer starken Realwirtschaft entsprechen."

"Keine Interessenkollision"

Seine Zeit als Minister sei sieben Jahre her, eine Interessenkollision könne er nicht erkennen, sagte Steinbrück. Allerdings hatte Steinbrück sein Bundestagsmandat erst zum 30. September niedergelegt. Er war 2009 ins Parlament gekommen.

Der Diplom-Volkswirt begann 1990 seine politische Karriere als Staatssekretär in Schleswig-Holstein unter Ministerpräsident Björn Engholm und wurde drei Jahre später Landesminister für Wirtschaft und Verkehr. 1998 ging er als Wirtschaftsminister nach Nordrhein-Westfalen und trat 2002 die Nachfolge von Ministerpräsident Wolfgang Clement an, der als Arbeitsminister nach Berlin wechselte. 2005 fuhr die SPD mit 37 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in Nordrhein-Westfalen ein.

Nach der Niederlage im für die SPD wichtigsten Bundesland folgte der Verlust der Regierungsmehrheit im Bund. 2005 trat Steinbrück als Finanzminister in die Große Koalition unter Kanzlerin Merkel ein. Legendär ist sein Auftritt an der Seite von Merkel kurz nach Ausbruch der Schuldenkrise und sein Versprechen, die Spareinlagen seien sicher.

Mit gestrecktem Finger

Im September 2012 wurde Steinbrück als Kanzlerkandidat präsentiert. Es folgten einige Äußerungen, die ihm Spitznamen wie "Pannen-Peer", "Problem-Peer" oder "Peerlusconi" eintrugen. Letzteren fing er sich ein, als er nach der Wahl in Italien Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi und den Gründer der Protestbewegung Fünf Sterne, Beppe Grillo, als Clowns bezeichnete - und damit für erhebliche diplomatische Verstimmung sorgte.

Kanzlerin Angela Merkel unterstellte Steinbrück forsch einen Frauenbonus und ihr Salär hielt der damalige Kanzlerkandidat für zu niedrig. Auch parteiintern rumpelte es. Steinbrück beschuldigte SPD-Parteichef Sigmar Gabriel in der SPD-Fraktion der Illoyalität.

Auf die Kritik an seiner Person ließ sich Steinbrück kurz vor der Bundestagswahl 2013 eine ganz besondere Antwort einfallen: Er präsentierte sich im SZ-Magazin mit ausgestrecktem Mittelfinger. Den Stinkefinger bekam er wenig später vom Wahlvolk zurück. Die SPD fuhr mit knapp 26 Prozent das zweitschlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ein.

