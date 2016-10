Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der designierte Finanzchef Thomas Boecker habe zahlreiche Gerüchte und Missverständnisse rund um die Kapitalsituation, das Legacy-Projekt in Kanada und die Ausfälle wegen der Abwasserversenkung in die Werra entkräftigt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer Studie vom Mittwoch. Mayer betonte einmal mehr, dass ein Großteil der aktuellen Probleme im Kurs bereits eingepreist sei und die Aussicht auf positive Nachrichten am Markt unterschätzt werde./tih/la

