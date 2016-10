Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für ING von 10,90 auf 10,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Bruce Hamilton berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell nun auch Rückstellungen für den angekündigten Stellenabbau der niederländischen Großbank. Zudem bestehe Unklarheit mit Blick auf Regulierungsfragen, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch. Unter den Finanzwerten in den Benelux-Staaten besäßen die Aktien von ABN Amro und KBC weiterhin die größere Anziehungskraft./la/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0061 2016-10-05/15:35

ISIN: NL0011821202