Bad Marienberg - Euler Hermes Rating senkt das Rating der Rudolf Wöhrl AG von CC, unbestimmt auf C, negativ, so die Euler Hermes Rating GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ausschlaggebend für die Herabsetzung des Ratings ist die aus Sicht von Euler Hermes Rating sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Gläubiger im Zuge einer Insolvenzeröffnung einen Sanierungsbeitrag leisten müssen.

