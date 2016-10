DJ PTA-HV: WKM Terrain- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 15.11.2016 in MünchenHauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG



München (pta028/05.10.2016/16:45) - WKM Terrain- und

Beteiligungs-Aktiengesellschaft i. L.

München

ISIN DE0007779001// WKN 777900



Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung



Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am Dienstag, den 15.

November 2016, um 11:00 Uhr im Kulturzentrum Trudering, Seminarraum 1,

Wasserburger Landstraße 32, 81825 München, stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung der WKM Terrain- und

Beteiligungs-Aktiengesellschaft i. L. ein.



I. TAGESORDNUNG



1. Beschlussfassung über die Änderung des §10 der Satzung



In §10, Abs. 2 der Satzung ist bisher festgelegt, dass ein Drittel der

Aufsichtsratsmitglieder gemäß dem Betriebsverfassungsgesetz vom 11. Oktober

1952 von den Arbeitnehmern gewählt wird. Da die Gesellschaft keine Arbeitnehmer

mehr hat, kann nach dieser Fassung kein vollständiger, beschlussfähiger

Aufsichtsrat bestimmt werden.



Es wird vorgeschlagen, §10, Ab. 2 der bisherigen Satzung zu streichen und den

§10 wie folgt neu zu fassen:



"(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.



(2) Die Wahl erfolgt auf die höchste nach dem Gesetz zulässige Anzahl von

Amtsjahren, es sei denn, dass die Hauptversammlung eine kürzere Amtszeit

beschließt. Als Amtsjahr gilt der Zeitraum von einer bis zum Schluss der

nächstfolgenden Hauptversammlung.



(3) Die ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder sind sofort wieder wählbar.



(4) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter Einhaltung einer

vierwöchigen Kündigungsfrist auch ohne wichtigen Grund niederlegen."



2. Neuwahl des Aufsichtsrates



Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 AktG und § 10, Abs. 1 der

Satzung aus 3 Mitgliedern zusammen. Die Aufsichtsratsmandate der früheren

Aufsichtsratsmitglieder sind durch Zeitablauf erloschen. Es sind daher unter der

Berücksichtigung von Gesetz und Satzung drei neue Aufsichtsratsmitglieder zu

wählen. Da derzeit kein Aufsichtsrat existiert, werden in der

außerordentlichen Hauptversammlung Wahlvorschläge von den Aktionären

erbeten. Dabei ist bereits von Aktionären vorgeschlagen worden, im Wege der

Listenwahl folgende Personen



a) Matthias Winkler, Kaufmann, Hamburg

b) Andreas Zelder, Studienrat, Kolkwitz

c) Carsten Siegemund, Dipl. Kaufmann MBA, Hamburg



zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen. Die Wahl erfolgt gemäß § 102,

Abs 1 AktG für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die

Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit

beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht

mitgerechnet.



Die Herren Winkler und Zelder haben keine weiteren äquivalenten Mandate in

deutschen oder ausländischen Gesellschaften.



Herr Siegemund hat weitere äquivalente Mandate in deutschen oder ausländischen

Gesellschaften:



Cannabrands AG, Salzburg, Österreich



Value Invest AG, Göttingen, Deutschland.



Die Hauptversammlung ist an diese Wahlvorschläge nicht gebunden.



3. Beschlussfassung über die Bestellung von Abwicklern



Herr Heiner Kainz hat angekündigt, sein Mandat als Abwickler mit Wirkung zum

Ablauf der Hauptversammlung am 15. November 2016 gegenüber dem neugewählten

Aufsichtsrat niederzulegen und wird zu diesem Zeitpunkt als Abwickler der

Gesellschaft ausscheiden.



Es wird vorgeschlagen, Herrn André Herbert Müller, Kaufmann, Hamburg, als

Abwickler zu bestellen. Der Abwickler vertritt die Gesellschaft allein. Er ist

von den Beschränkungen des § 181, 2 Alt. BGB befreit.



4. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmenssitzes sowie den

damit verbundenen Satzungsänderungen



Es wird vorgeschlagen, § 1 der Satzung wie folgt neu zu fassen:



"Die Aktiengesellschaft führt die Firma WKM Terrain- und

Beteiligungs-Aktiengesellschaft und hat ihren Sitz in Hamburg."



II. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE



1. GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE



Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der

Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger 4.650.000,00 EUR und ist

eingeteilt in 4.650.000 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital

von je 1,00 EUR und ist aufgeteilt in 4.643.100 auf den Inhaber lautende

Stammaktien mit einer Stimme je Stückaktie sowie 6.900 auf den Inhaber lautende

stimmrechtslose Vorzugsaktien. Gemäß § 140, Abs. 2, sind aktuell auch die

Vorzugsaktien stimmberechtigt. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die

Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zum Zeitpunkt der

Einberufung dieser Hauptversammlung im Bundesanzeiger dementsprechend 4.650.000

Stück.



2. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE

AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS



Zur Teilnahme an der Hauptversammlung - in Person oder durch Bevollmächtigte -

und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Personen berechtigt, die zu

Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das heißt Dienstag, den 25.

Oktober 2016, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag), Aktionärinnen/Aktionäre der

Gesellschaft sind und sich in Textform in deutscher oder englischer Sprache zur

Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom

depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut auf den

Nachweisstichtag erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes spätestens bis Dienstag,

den 8. November 2016, 24:00 Uhr (Anmeldefrist) der WKM Terrain- und

Beteiligungs-Aktiengesellschaft i. L. unter der Anschrift



WKM Terrain- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft i.L.

c/o André Müller

Poppenbüttler Hauptstr. 3

22399 Hamburg

Telefax: +49 (0)40-607 61 831

E-Mail: wkm_ag@web.de



zugehen.



3. BEDEUTUNG DES NACHWEISSTICHTAGS



Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung

des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur

Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung

des Stimmrechts als Aktionärin/Aktionär nur, wer einen Nachweis des

Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im

Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierfür keine Bedeutung.

Aktionärinnen/Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben

haben, können somit nicht an der Hauptversammlung teilnehmen.

Aktionärinnen/Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis

erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur

Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem

Nachweisstichtag veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf

die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine

eventuelle Dividendenberechtigung.



4. VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE



Aktionärinnen/Aktionäre können ihr Stimmrecht in der ordentlichen

Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein

Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen.



Auch in diesem Fall bedarf es der fristgerechten Anmeldung durch die

Aktionärin/den Aktionär oder den Bevollmächtigten nach den vorstehenden

Bestimmungen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der

Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform,

wenn weder ein Kreditinstitut, ein ihm gemäß § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. §

125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unternehmen noch eine

Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte

Person zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird. Der Nachweis der

Bevollmächtigung ist der Gesellschaft vorzulegen oder elektronisch an die unten

genannte E-Mail-Adresse zu übermitteln. Aktionärinnen/Aktionäre können dafür das

Vollmachtsformular auf der Eintrittskarte verwenden, die sie von ihrem

depotführenden Institut erhalten.



Ausnahmen vom Textformerfordernis können für Kreditinstitute,

Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen

bestehen, vgl. §§ 135, 125 Abs. 5 AktG. Daher bitten wir unsere

Aktionärinnen/Aktionäre, sich bezüglich der Form der Vollmachten an

Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen

oder Institutionen zu wenden und sich mit ihnen abzustimmen.



5. ANGABEN ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE NACH § 122 ABS. 2, § 126 ABS. 1, §

127, § 131 ABS. 1 AktG



a) Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG



Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals, das

entspricht zur Zeit 232.500 Aktien, können verlangen, dass Gegenstände auf die

Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss

eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist

schriftlich an den Vorstand zu richten.



Das Verlangen der Aktionärinnen/Aktionäre, Gegenstände auf die Tagesordnung zu

setzen und bekannt zu machen, muss der Gesellschaft bis spätestens Samstag, den

15. Oktober 2016, 24:00 Uhr an die unter "2. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS"

genannte Adresse zugehen.



Im Hinblick auf die Mindestbesitzzeit wird auf die Vorschriften des § 122 Abs. 1

Satz 3 AktG i. V. m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG verwiesen. Die betreffenden (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresOctober 05, 2016 10:45 ET (14:45 GMT)Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 i. V. m. § 142 Abs. 2 Satz 2

AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten Inhaber der

erforderlichen Zahl an Aktien sind. Nach Ansicht der Gesellschaft ist hierbei

auf den Tag der Hauptversammlung abzustellen, so dass die Aktionäre mindestens

seit dem 8. Juli 2016, 00.00 Uhr Inhaber der erforderlichen Zahl an Aktien sein

müssen. Nach anderer Auffassung ist für die vorgenannte Frist von drei Monaten

der Zugang des Ergänzungsverlangens maßgeblich.



Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang

des Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekanntgemacht und solchen

Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann,

dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie

werden außerdem unter der Internetadresse

http://wkmag9.wixsite.com/wkm-ag/hauptversammlung bekannt gemacht und den

Aktionären mitgeteilt.



b) Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG



Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den

Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten zu übersenden. Gegenanträge

müssen mit einer Begründung versehen sein. Sollen die Gegenanträge von der

Gesellschaft zugänglich gemacht werden, müssen diese der Gesellschaft bis

spätestens Montag, den 31. Oktober 2016, 24:00 Uhr an die unter "2.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE

AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS" genannte Adresse zugehen.



Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich

gemacht.



Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zugänglich zu machende

Gegenanträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und der

Begründung sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet unter

http://wkmag9.wixsite.com/wkm-ag/hauptversammlung veröffentlichen.



Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur dann gestellt, wenn sie während der

Hauptversammlung mündlich gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs,

während der Hauptversammlung Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den

verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte

Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.



c) Auskunftsrechte nach § 131 Abs. 1 AktG



Das Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG kann nur in der Hauptversammlung

ausgeübt werden. Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden

Aktionärinnen/Aktionäre und Aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung

Fragen stellen möchten, höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an

die unter "2. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND

DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS" genannte Adresse zu übersenden. Diese

Übersendung ist keine förmliche Voraussetzung für die Beantwortung. Das

Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt.



6. VERÖFFENTLICHUNGEN AUF DEM INTERNETPORTAL DER GESELLSCHAFT



Die gemäß § 124a Satz 1 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft

zugänglich zu machenden Informationen, insbesondere die Einberufung der

Hauptversammlung, die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen,

Anträge von Aktionärinnen/Aktionären und weitere Informationen stehen im

Internet unter



http://wkmag9.wixsite.com/wkm-ag/hauptversammlung



zur Verfügung.



Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen

Internetadresse bekannt gegeben.



München, Oktober 2016



WKM Terrain- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft i. L.



Der Abwickler



(Ende)



Aussender: WKM Terrain- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Adresse: Engelbertstraße 25, 81241 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: WKM Terrain- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft

E-Mail: wkm_ag@web.de



ISIN(s): DE0007779001 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1475678700318



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 05, 2016 10:45 ET (14:45 GMT)