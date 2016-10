Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) gibt bekannt, dass Dr. Mario Ruscev zum 30. September

2016 offiziell die Verantwortung als Executive Vice President,

President Product Lines und Chief Technology Officer für Weatherford

International plc übernommen hat und in dieser Funktion direkt

Bernard J. Duroc-Danner, dem Vorstandsvorsitzenden, President und

Chief Executive Officer, unterstellt ist.



Dr. Ruscev kommentiert, "Ich freue mich, Weatherfords operatives

Team leiten zu können und die Unternehmensstrategie der integrierten

Produktlinie zu stärken. Wir werden mit festem Engagement für höchste

Servicequalität und Zuverlässigkeit für unsere Kunden auf unsere

technologischen Fähigkeiten bauen, und unsere industriellen

Innovationen umsetzen und weiter vorantreiben".



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 100 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk mit

zirka 1.000 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs-

und Entwicklungs- und Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund

32.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie unter

www.weatherford.com. Sie können sich mit Weatherford auf Facebook,

LinkedIn, Twitter und YouTube vernetzen.





Kontakte: Krishna +1.713.836.4610

Shivram

Executive Vice

President und

Chief

Financial

Officer

Karen +1.713.836.7430

David-Green

Vice President

- Investor

Relations,

Corporate

Marketing and

Communications





