Die Brexit-Partei Ukip scheint ihren größten Erfolg nicht gut zu verdauen. Nach gerade einmal 18 Tagen tritt die neue Parteichefin Diane James überraschend zurück - und hinterlässt Chaos.

Es herrscht Aufregung unter den EU-Skeptikern auf der britischen Insel: Gerade einmal 18 Tage nach ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden hat Diane James das Handtuch geworden. Aus "persönlichen und beruflichen Gründen" habe sie sich entschieden, ihr Amt niederzulegen, teilte die 56-Jährige dazu mit.

Bei ihrer Entscheidung soll auch eine Rolle gespielt haben, dass sie in London angespuckt wurde, berichten britische Medien. Dazu äußert sie selbst sich nicht. Vielmehr begründet James ihren Rücktritt damit, dass sie "nicht über ausreichend Autorität verfüge und auch nicht die volle Unterstützung meiner Kollegen in Partei und Parlament habe, um die Änderungen in die Wege zu leiten, die ich für notwendig erachte und die ich in meinem Wahlkampf dargelegt habe", erklärte sie.

In aller Eile muss die Partei nun einen neuen Vorsitzenden suchen. Einige der zuvor im Rennen um die Parteispitze ausgeschiedenen Kandidaten scheinen mit dem Posten zu liebäugeln, unter anderem Steven Woolfe. Er war der eigentliche Favorit für die Nachfolge von Farage, der im Juli sein Mandat niedergelegt hatte. Doch Woolfe hatte seine ...

