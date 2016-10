Wechsel im Aufsichtsrat der uhr.de AG

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Grundmann, hat sein Amt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung am 3. Oktober 2016 niedergelegt. Dem Vorstand der uhr.de AG ist diese Erklärung am 4. Oktober 2016 zugegangen. Um die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats der uhr.de AG wiederherzustellen, wird der Vorstand der uhr.de AG unverzüglich die gerichtliche Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds initiieren.

Im Namen der uhr.de AG bedankt sich der Vorstand bei Herrn Grundmann für den außerordentlichen persönlichen Einsatz seit Gründung der uhr.de AG, insbesondere in der Zeit der Einbeziehung in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard).

Über die uhr.de AG:

Die uhr.de AG ist eine Holdinggesellschaft, die über ihre 100% - Tochtergesellschaft Klitsch GmbH ein stationäres Geschäft in Zerbst/ Anhalt sowie eine E-Commerce-Plattform unter der Domain www.uhr.de mit einem vielfältigen Angebot an Uhren, Schmuck und Lifestyle-Produkten betreibt. Die Klitsch GmbH wurde 1887 gegründet und wird seitdem in fünfter Generation als Familienbetrieb geführt.

