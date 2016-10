Tonkens Agrar AG: Schwierige Marktbedingungen belasten Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2015/2016

Tonkens Agrar AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

05.10.2016 18:30

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Sülzetal, 5. Oktober 2016 - Im Zuge der laufenden Abschlusserstellung für das Geschäftsjahr 2015/2016 (01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016) zeigen erste vorläufige Zahlen, dass die erwartete Ergebnisverbesserung gegenüber den Vorjahreswerten nicht erreicht werden konnte. Zwar gelang es, die Konzernumsatzerlöse trotz schwieriger Marktbedingungen von 13,8 Mio. EUR auf 14,5 Mio. EUR zu steigern, erhöhte Gesamtkosten führten aber zu einer Verschlechterung des Konzernergebnisses auf -1,6 Mio. EUR (Vj. -0,7 Mio. EUR). Mit Blick auf die Geschäftssegmente litten die Bereiche Ackerbau und Milchproduktion unter den anhaltend niedrigen Marktpreisen. Entsprechend gingen die Segmentumsatzerlöse Ackerbau und Milchproduktion auf 4,7 Mio. EUR (Vj. 5,4 Mio. EUR), bzw. 2,5 Mio. EUR (Vj. 3,0 Mio. EUR) zurück. Dagegen bewies sich das Geschäftsfeld Erneuerbare Energien mit Umsatzerlösen von EUR 1,8 Mio. EUR (Vj. 1,4 Mio. EUR) erneut als ergebnisstützend. Die Umsatzsteigerung gegenüber Vorjahr beruht hierbei auf der Tatsache, dass die zweite Biogasanlage in Osterfeld erstmals ein gesamtes Geschäftsjahr Strom produzierte. Im vierten Geschäftsfeld Veredelung und Vermarktung legte die Auslastung der Schälanlagen durch Neukundengewinnung leicht zu. Die Umsatzerlöse in diesem Segment stiegen von 5,6 Mio. EUR auf 5,7 Mio. EUR, während die Margen aus verschiedenen Gründen unverändert nicht den Erwartungen entsprechen. Dies lag insbesondere an einem erhöhten Materialaufwand. Hierzu führten mehrere Sonderfaktoren wie neues Kartoffelsaatgut für speziell für die eigene Veredelung geeignete Sorten (mit Umsatzwirksamkeit für das Geschäftsjahr 2016/2017). Darüber hinaus spiegelte sich die verlängerte Lagerung der eigenen Ware in 2016 aufgrund der niedrigen Preise für Agrarrohstoffe in gestiegenen Lagerkosten wider und aufgrund der widrigen Witterungsbedingungen mussten mehr Pflanzenschutzmittel als üblich erworben werden. Unter der Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -0,9 Mio. EUR (Vj. -0,8 Mio. EUR) belief sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf -1,9 Mio. EUR (Vj. -1,3 Mio. EUR). Nach Steuern verblieb ein Konzernjahresergebnis von -1,6 Mio. EUR (Vj. -0,7 Mio. EUR).

Ende der Ad-hoc Mitteilung

Über die Tonkens Agrar AG: Die Tonkens Agrar AG und ihre Tochtergesellschaften sind mit mehreren Betrieben im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion tätig. Die Geschäftstätigkeit unterteilt sich dabei in die Bereiche Ackerbau / Milchproduktion / Lagerung, Vermarktung und Veredelung / Erneuerbare Energie. Die Tonkens Agrar AG ist in der Herstellung von Agrarprodukten ausschließlich in Deutschland tätig.

Anstehende Termine: Mitte Oktober 2016 Berichterstattung zum Ernteverlauf Ende Oktober 2016 Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 2015/2016 Ende November 2016 Veröffentlichung Jahresabschluss 2015/2016 Mitte Dezember 2016 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2015/2016

Weitere Informationen: www.tonkens-agrar.de

Kontakt: UBJ. GmbH Tonkens Agrar AG Ingo Janssen Gerrit Tonkens, Vorstand Kapstadtring 10, 22297 Hamburg Welsleber Straße 1, 39171 Sülzetal Telefon +49 (0) 40 6378 5410 Telefon +49 (0) 39205 41 74 - 10 Telefax +49 (0) 40 6378 5423 Telefax +49 (0) 39205 41 74 - 20 E-Mail ir@ubj.de E-Mail ir@tonkens-agrar.de

05.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Tonkens Agrar AG Welsleber Straße 1 39171 Sülzetal Deutschland Telefon: 039205 417410 Fax: 039205 417420 E-Mail: mail@tonkens-agrar.de Internet: www.tonkens-agrar.de ISIN: DE000A1EMHE0 WKN: A1EMHE

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A1EMHE0

AXC0223 2016-10-05/18:30