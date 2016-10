Der Tarifkonflikt bei Eurowings geht in die nächste Runde: Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat für nächste Woche einen neuen Streik angekündigt. Der Streik fällt in einigen Bundesländern in die Ferienzeit.

Bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings rückt ein Streik der Flugbegleiter näher. "Wir bereiten für nächste Woche einen massiven Arbeitskampf bei Eurowings vor", sagte Nicoley Baublies, Tarifvorstand der Kabinenpersonalgewerkschaft Ufo. Mit der Eurowings-Spitze habe es seit zehn Tagen keinen Kontakt gegeben. Von einem neuen Tarifangebot, das Eurowings in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Mitarbeiterbrief erwähnt, habe er keine Kenntnis. Eine Nachfrage bei Eurowings sei ergebnislos geblieben.

"Das Angebot liegt uns nicht vor." In ...

