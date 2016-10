Zürich (ots) - Die Migros - Marktführerin im Geschäft im E-Bikes -

hat Appetit auf noch mehr Velo. Sie will auch im Markt für

nichtelektrifizierte Fahrräder verstärkt aktiv werden. Wie Recherchen

der «Handelszeitung» zeigen, will der orange Riese ab nächstem Jahr

eigene Veloläden eröffnen - zusätzlich zu den Velo-Abteilungen in den

SportXX-Märkten.



Die Migros bestätigt, dass SportXX «für das nächste Jahr einen

Kompetenzausbau» plane. Weiter will sie sich aber nicht in die Karten

schauen lassen. Die E-Bike-Ladenkette M-Way der Migros ist seit dem

Start vor sechs Jahren eine Erfolgsgeschichte. M-Way führt 29

Filialen plus einen Online-Shop und hat sich einen Anteil von rund 15

Prozent am Schweizer E-Bike-Markt gesichert. 2015 lag der Umsatz bei

geschätzten 25 Millionen Franken.



Wahrscheinlich ist, dass die neuen Läden unter der Marke «Bike

World Sport XX» laufen werden. Ein entsprechendes Gesuch um die

Eintragung der Marke hat der Migros-Genossenschafts-Bund Mitte

September eingereicht. Es ist hängig. Aus dem Gesuch wird klar, dass

die Migros in den «Bike World»-Läden - wie ein Fachhändler - nicht

nur verkauft, sondern auch repariert. Zudem führt die Migros bereits

Gespräche mit möglichen Lieferanten, wie in der Velo-Branche zu hören

ist. Ins Sortiment sollen demnach bekannte Marken-Bikes kommen.

Geplanter Start ist im kommenden Frühling - mit zwei Pilotläden.



