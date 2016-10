Zürich (ots) - Lediglich die Credit Suisse und die

Investmentstiftung für Personalvorsorge IST überzeugen bei

3a-Fondsprodukten gemäss einer Studie der Uni Freiburg für die

«Handelszeitung». So bewertet die Uni Freiburg die 3a-Fonds der

beiden Anbieter mit der Note «sehr gut». Untersucht wurden 3a-Fonds

von 19 Anbietern. Die Studie stellt auf die Kriterien «Zeithorizont»,

«Kosten» und «Benchmark» ab.



In der Studie wurden sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passiv

verwaltete Produkte verglichen. Bei Produkten mit hohem Aktienanteil

(40 bis 50 Prozent Aktienanteil) erzielt eine indexierte Lösung von

Swisscanto den Spitzenplatz.



Insgesamt fällt bei der Untersuchung von 3a-Fondsproukten auf,

dass die Angebote der Banken im Schnitt besser im Ranking abschneiden

als die Fonds-Lösungen der Versicherer. Ebenso liegen «passive»

Produkte im Ranking weit vorne, aktiv verwaltete Fonds fallen in der

Bewertung meist wegen der hohen Gebühren zurück.



Die «Handelszeitung» empfiehlt bei der Fondswahl, vor allem auf

die Gebühren zu achten. Der Grund: Über lange Anlagehorizonte gelingt

es kaum einem Fondsmanager, seinen Referenzindex zu schlagen, deshalb

sind die höheren Gebühren nicht gerechtfertigt. So können Anleger

über die Jahrzehnte im Idealfall mehrere zehntausend Franken an

Gebühren sparen.



