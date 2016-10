Zürich (ots) - Die Coop-Tochter Transgourmet hat ehrgeizige neue

Umsatzziele. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen

Ausgabe. Das Grosshandelsunternehmen, das 2015 auf ein Verkaufstotal

von 7,5 Milliarden Franken kam, will um einen Drittel zulegen: «10

Milliarden Franken Umsatzvolumen in bis zu zehn Jahren ist kein

unrealistisches Ziel», heisst es am Coop-Hauptsitz in Basel.



Das Unternehmen, das im europäischen Abhol- und

Belieferungsgrosshandel tätig ist und von Coop-Präsident Hansueli

Loosli geführt wird, will dafür auch in neuen Märkten aktiv werden:

«Interessant für Transgourmet sind Länder, in denen der Tourismus

stark wächst, Italien und Spanien zum Beispiel», sagt ein

Coop-Sprecher. Längerfristig können auch Dänemark, Norwegen und

Schweden zum Thema werden. Transgourmet wolle vermehrt als Belieferer

für Flughäfen, Shopping-Center, Kreuzfahrtschiffe und Bahnhöfe aktiv

werden.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 043 444 57 77