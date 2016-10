BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 04-October-16



Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 04/10/2016 IE00B88D2999 31186 GBP 5545952.698 177.8346918 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 04/10/2016 IE00B7VB3908 253349 GBP 5764003.657 22.75123903 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 04/10/2016 IE00B7SD4R47 79872 EUR 10758927.82 134.7021211 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 04/10/2016 IE00B8JF9153 637064 EUR 9349377.728 14.6757276 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 04/10/2016 IE00B878KX55 77360 EUR 12526549.52 161.9254075 Daily ETP



Boost ShortDAX 04/10/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 5402859.941 13.2279087 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 04/10/2016 IE00B7Y34M31 98143 USD 31075037.11 316.6301938 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 04/10/2016 IE00B8K7KM88 2022545 USD 28078153.49 13.8825853 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 04/10/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 6325410.59 470.9911087 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 04/10/2016 IE00B8VZVH32 1630187 USD 13005019.75 7.9776245 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 04/10/2016 IE00B7ZQC614 163369717 USD 183179046.7 1.1212546 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 04/10/2016 IE00B7SX5Y86 189700 USD 18790160.59 99.0519799 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 04/10/2016 IE00B8HGT870 335550 USD 8471943.482 25.2479317 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 04/10/2016 IE00B6X4BP29 36341 USD 4298330.928 118.2777284 Daily ETP



Boost Copper 3x 04/10/2016 IE00B8JVMZ80 331671 USD 3507773.59 10.5760636 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 04/10/2016 IE00B8KD3F05 10194 USD 2136617.888 209.5956335 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 04/10/2016 IE00B8VC8061 21419511 USD 25143798.49 1.1738736 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 04/10/2016 IE00B76BRD76 429132 USD 15123577.23 35.24225 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 04/10/2016 IE00B7XD2195 2310724 USD 12079241.31 5.2274704 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 04/10/2016 IE00B8JG1787 39847 USD 4236605.219 106.3218114 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 04/10/2016 IE00B94QKF15 34861 GBP 1749739.774 50.19189852 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 04/10/2016 IE00B94QKG22 29900 GBP 2191134.389 73.28208658 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 04/10/2016 IE00B94QKC83 55070 GBP 7574977.213 137.5517925 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 04/10/2016 IE00BBGBF313 28400 GBP 1755108.256 61.79958648 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 04/10/2016 IE00B94QKJ52 12010 GBP 2122886.489 176.7599075 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 04/10/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 78963036.63 6866.351012 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 04/10/2016 IE00BBGBF537 13500 JPY 156749578.5 11611.07989 Daily ETP



Boost Palladium 04/10/2016 IE00B94QLR02 12085 USD 911903.8839 75.4574997 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 04/10/2016 IE00B94QLN63 9471 USD 711081.8437 75.0799117 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 04/10/2016 IE00B94QL251 16561 USD 1872797.293 113.0847952 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 04/10/2016 IE00B94QKX96 35951 USD 345750.4342 9.6172689 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 04/10/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 124992.9197 73.5252469 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 04/10/2016 IE00B94QKW89 12694 USD 1120247.909 88.2501898 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 04/10/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 563405.5836 86.6644491 Daily ETP



Boost Silver 2x 04/10/2016 IE00B94QL921 19096 USD 1168076.586 61.1686524 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 04/10/2016 IE00B94QL699 43638 USD 2430097.077 55.6876364 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 04/10/2016 IE00B873CW36 353778 EUR 12134118.63 34.2986806 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 04/10/2016 IE00B8NB3063 1215900 EUR 44968240.69 36.9835025 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 04/10/2016 IE00BKT09149 6080 EUR 788780.3816 129.7336154 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 04/10/2016 IE00BKS8QM96 67000 EUR 3677381.799 54.8862955 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 04/10/2016 IE00BKT09255 3300 EUR 449574.9096 136.2348211 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 04/10/2016 IE00BKS8QN04 532059 EUR 30858815.08 57.9988593 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 04/10/2016 IE00BKT09479 4750 GBP 699730.949 147.3117787 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 04/10/2016 IE00BKS8QQ35 27200 GBP 1378066.645 50.66421488 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 04/10/2016 IE00BKT09032 2500 USD 292825.487 117.1301948 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 04/10/2016 IE00BKS8QT65 167650 USD 12272956.76 73.2058262 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 04/10/2016 IE00BLS09N40 989750 EUR 13984214.47 14.1290371 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 04/10/2016 IE00BLS09P63 82120 EUR 6539772.628 79.6367831 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 04/10/2016 IE00BLNMQS92 20400 EUR 2780711.107 136.309368 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 04/10/2016 IE00BLNMQT00 15200 EUR 618574.7525 40.6957074 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 04/10/2016 IE00BVFZGC04 211653 USD 3636914.35 17.183382 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 04/10/2016 IE00BVFZGF35 21201 USD 2213829.725 104.4210049 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 04/10/2016 IE00BVFZGG42 53101 USD 1829737.329 34.4576812 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 04/10/2016 IE00BVFZGH58 24406 USD 1952271.971 79.9914763 Short Daily ETP



Boost Brent 04/10/2016 IE00BVFZGD11 256768 USD 4601330.653 17.9201873 Oil ETC



Boost Gold 04/10/2016 IE00BVFZGK87 125819 USD 3314404.66 26.3426403 ETC



Boost Natural Gas 04/10/2016 IE00BVFZGL94 55252 USD 1701857.424 30.8017343 ETC



Boost BTP 10Y 5x 04/10/2016 IE00BYNXNS22 26673 EUR 1403379.466 52.6142341 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 04/10/2016 IE00BYNXPH56 61425 EUR 3182939.237 51.8183026 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 04/10/2016 IE00BYNXPJ70 20336 USD 1432981.176 70.4652427 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 04/10/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 193159.7172 90.5577671 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 04/10/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 196082.2633 87.8111345 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 04/10/2016 IE00BYTYHS72 186516 USD 6847277.788 36.7114767 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 04/10/2016 IE00BYTYHR65 49887 USD 2168774.048 43.4737316 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 04/10/2016 IE00BYTYHN28 3500 USD 473934.3693 135.4098198 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 04/10/2016 IE00BYTYHM11 3500 USD 203079.4577 58.0227022 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 04/10/2016 IE00BYTYHQ58 408992 USD 3331902.98 8.1466214 2.25x Leverage Daily ETP



