Die Allianz Gruppe mit Sitz in München wurde bereits im Jahr 1890 gegründet und ist mit über 142.000 Mitarbeitern und 85 Millionen Kunden in 70 Ländern, einer der weltweit größten Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerne. Doch jetzt ist der Konzern charttechnisch angeschlagen. Das hat auch für Sie als Anleger Auswirkungen: Die Aktie verlor in den letzten 12 Monaten satte sieben Prozent.

Das hat aber nicht nur mit den Marktturbulenzen rund um die Deutsche Bank zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...