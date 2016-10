NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im US-Handel die Marke von 1,12 US-Dollar zurückerobert. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1215 Dollar.

Zuvor hatten starke US-Konjunkturdaten den Euro unter Druck gesetzt. So hatte sich die Stimmung unter US-Dienstleistern im September überraschend deutlich aufgehellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1211 (Dienstag: 1,1161) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8920 (0,8960) Euro.

Bereits am Dienstag hatte der US-Dollar zugelegt. Auslöser waren Äußerungen ranghoher Notenbanker aus den USA, die an den Märkten in Richtung bald steigender Leitzinsen gedeutet wurden./ajx/das

ISIN EU0009652759

AXC0255 2016-10-05/21:13