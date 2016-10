LONDON (dpa-AFX) - Der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor hat im dritten Quartal von vorgezogenen Aufträgen profitiert und mehr Geschäft gemacht als erwartet. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 5 Prozent auf etwa 345 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Mittwochabend auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen mitteilte. Das Abschneiden gehe teilweise darauf zurück, dass wegen Feiertagen in China bestimmte Mobilfunk-Chips bereits im dritten und nicht erst im vierten Quartal ausgeliefert worden seien, hieß es.

Dialog Semiconductor hatte im Juli seine Jahresprognose wegen der Schwäche im Smartphone-Markt zurückgeschraubt. Für das dritte Quartal alleine hatte das Unternehmen damals einen Umsatz von 290 Millionen bis 320 Millionen US-Dollar prognostiziert. Das Management will nun nach eigenen Angaben in den kommenden Wochen die Jahresprognose überprüfen. Die kompletten Geschäftszahlen für das dritte Quartal sollen am 3. November veröffentlicht werden./das

ISIN GB0059822006

AXC0262 2016-10-05/22:58