Karlsruhe (ots) - Wohl gemerkt: Deutschland ist nicht irgendein Drittwelt-Land; als Nato-Partner ist es eines der engsten Verbündeten der Türkei. In dieser Position hat man Rechte, die es einzufordern gilt. Aber darauf verzichten die deutschen Politiker. Sie sind der Realpolitik so entwöhnt, dass sie schon frohlocken, wenn ein sich autokratisch aufführender Herrscher Gnade walten lässt.



