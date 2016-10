Der CDU-Vize-Vorsitzende Armin Laschet hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Erfolgsserie der AfD im Bundestagswahljahr gestoppt werden kann. Es sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die AfD bis zum nächsten Jahr so klein wie möglich zu machen, sagte Laschet der "Berliner Zeitung" (Donnerstagsausgabe).

"Die Chance ist groß, dass das gelingen kann." Voraussetzung sei, dass weniger emotional über den richtigen Weg in der Flüchtlingspolitik gestritten und mehr über konkrete Sachfragen diskutiert werde. Es werde dann klar werden, dass die AfD bei vielen Themen - etwa in der Renten- und Wirtschaftspolitik - keine Antworten habe. "Die AfD will ein anderes Land, raus aus der Europäischen Union und schürt Ressentiments", sagte Laschet.

"Das ist nichts Gutes." Der CDU-Politiker erklärte, der Streit von CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik könne rasch gelöst werden. Entscheidend sei dabei nicht das Schlagwort Obergrenze, an dem die CSU festhält. "Wir sollten keinen Streit um Worte führen. Was hinter dem Begriff steht, ist: Wir brauchen wieder mehr Ordnung in der Zuwanderung. Wir brauchen eine weitere Reduzierung der Flüchtlingszahlen. Und wir müssen erkennbar machen, dass es inzwischen einen Schutz der EU-Außengrenze gibt. Wenn man über diese Fragen spricht, können wir sehr schnell wieder zueinander kommen", sagte Laschet.

"Ich bin für Problemlösungen statt für Symbolpolitik", sagte er.