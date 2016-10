Kurzfristige Krankmeldungen bei Tuifly haben in den vergangenen Tagen zu Unannehmlichkeiten für Reisende geführt. Am Mittwoch musste Air Berlin 32 Flüge streichen - und dasselbe Problem droht auch am Donnerstag.

Air-Berlin-Kunden müssen sich auf weiteres Ungemach einstellen. Nach dpa-Informationen aus Branchenkreisen rechnet Air Berlin mit weiteren Flugausfällen infolge kurzfristiger Krankmeldungen von Crews ihres Partners Tuifly.

"Air Berlin entschuldigt sich aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die ihren Passagieren aktuell durch Flugstreichungen und Verspätungen entstehen", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Wir ...

