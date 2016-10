Die beständig an Stärke gewinnende Marke Rosegal führt in ihrem E-Commerce-Portal einen neuen Bereich für Übergrößen für alle ein, die etwas mehr auf den Rippen haben



Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Rosegal ist ein E-Commerce-Riese im Bereich Mode, der die neuesten Mode-Produkte zu einem erschwinglichen Preis anbietet. Das Unternehmen weiß, dass die Art der Kleidung häufig den ersten Eindruck bestimmt, nach dem uns unsere Menschen beurteilen, und wie wichtig es ist, stets gut gekleidet zu sein. Die Kombination von qualitativ hochwertigen Produkten und günstigen Preisen hat mit zu Rosegals Aufstieg an die Spitze der Modewelt im E-Commerce beigetragen. Das Unternehmen kann heute mit Stolz die Markteinführung seiner neuen Rubrik für Übergrößen verkünden. Rosegal weiß, dass die Körpergrößen in unterschiedlichen Regionen der Welt genetisch bedingt variieren können und will daher sicherstellen, dass jede und jeder die für sie oder ihn geeigneten Produkte finden kann.



Der neue Übergrößen-Bereich von Rosegal steht ab jetzt zur Verfügung und ist auf die Leute zugeschnitten, die gerne etwas großzügigere Größen hätten. Die neu entstandene Rubrik setzt sich aus 5 Unterrubriken zusammen, die den Kunden eine breite Palette von unterschiedlichen Stils bieten. Hier finden sich jeweils Tops, Kleider, Badebekleidung, Hosen und Oberbekleidung in Übergröße. Rosegal nutzt dies zunächst als Ausgangspunkt für den Kunden und lotet damit gleichzeitig auch die Nachfrage aus. Anders als andere Sites, die Rubriken für Übergrößen anbieten, bleibt Rosegal seinen Standards hinsichtlich Vielfalt treu, und so gibt es in den 5 Unterbereichen 2.214 Kleidungsstile; täglich kommen neue hinzu. Rosegal wird in den kommenden Wochen und Monaten weitere Unterrubriken einführen, um zu gewährleisten, dass jedem unabhängig von der Kleidergröße des Trägers jeder Stil zugänglich ist.



Das Unternehmen hat für den neuen Übergrößen-Bereich, um möglicher Verwirrung im Hinblick auf die jeweiligen Kleidergrößen abzuhelfen, seine Größenumrechnungstabelle aktualisiert. Der neue Leitfaden erleichtert es den Kunden, mühelos Zoll in Zentimeter und umgekehrt zu konvertieren und gewährleistet, dass sich Kunden nicht mit der Umrechnerei beschäftigen müssen und alle Maßangaben passend stimmen.



Rosegal, ein Tochterunternehmen von Globalegrow, ist in Shenzhen, China, ansässig. Wie die Schwestergesellschaften Zaful (http://www.zaful.com/) und SammyDress (http://www.sammydress.com/) engagiert sich auch Rosegal für ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit. Die neuentstandene Rubrik für Übergrößen bildet erst den Anfang und die Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, in Zukunft viele weitere Neuigkeiten und Ergänzungen auf der Site zu entdecken.



Weiterführender Link: http://www.rosegal.com/



