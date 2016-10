SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 51,55 US-Dollar und damit 31 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im November fiel um 31 Cent auf 49,52 Dollar.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung zu Zuwächsen vom Vortag, nachdem das US-Energieministerium überraschend einen Rückgang der Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte. Die Vorräte seien um 3,0 Millionen auf 499,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) gesunken, hieß es über den nunmehr fünften Wochenrückgang in Folge. Experten hatten dagegen mit einem Anstieg um 1,1 Millionen Barrel gerechnet.

Nach Einschätzung der Commerzbank gehen die zuletzt deutlich gefallenen US-Rohölvorräte vor allem auf geringere Importe zurück. Dies, so geben die Experten zu bedenken, bedeute daher noch lange keinen Abbau der weltweiten Überversorgung./tos/stb

AXC0028 2016-10-06/07:20